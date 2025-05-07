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Стало відомо, чи можна достроково припинити декретну відпустку

22:36, 7 травня 2025
У Держпраці відповіли, чи може працівниця достроково припинити відпустку для догляду за дитиною, в той час, як роботодавець заперечує, щоб вона виходила на роботу.
Стало відомо, чи можна достроково припинити декретну відпустку
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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи може працівниця достроково припинити відпустку для догляду за дитиною, в той час, як роботодавець заперечує, щоб вона виходила на роботу.

Працівник може припинити відпустку для догляду за дитиною, письмово повідомивши роботодавця про таке рішення не пізніше як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.

Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України, за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Зазначені відпустки для догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

За бажанням матері, батька дитини або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

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