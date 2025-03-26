20 лет в плену — в США женщина морила пасынка голодом, пытала и издевалась над ним

Мужчина, которого 20 лет содержали в плену, был найден истощенным, с гнилыми зубами и весил всего 32 кг.

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В США предстанет перед судом женщина, которая почти 20 лет держала своего пасынка в заключении, морила голодом и издевалась над ним. Об этом сообщает CNN.

56-летнюю Кимберли Салливан из Коннектикута обвиняют в том, что она почти два десятилетия держала своего пасынка в заключении, морила его голодом и подвергала постоянным издевательствам. Салливан арестовали 12 марта, но она отвергает все обвинения. В настоящее время она на свободе под залог в 300 тысяч долларов.

Дело стало известно после того, как 32-летний мужчина, который утверждает, что его держали в плену более 20 лет, в феврале поджег дом, где он жил с Салливан. По данным властей, это был отчаянный шаг ради освобождения.

Мужчина признался полиции, что намеренно поджег свою комнату на втором этаже, объяснив: «Я хотел свободы». В ордере на арест описаны годы «плена, издевательств и голода», о которых рассказал потерпевший. Полиция обнаружила его в крайне истощенном состоянии: при росте 175 см он весил всего 32 кг, имел спутанные волосы, гнилые зубы и выглядел грязным и заброшенным.

52-летняя Трейси Валлеран, биологическая мать потерпевшего, рассказала, что ее сын «годами терпел пытки, издевательства и пренебрежительное отношение, когда о нем должны были заботиться и любить». Она отказалась от опеки над ним в возрасте шести месяцев, считая, что не сможет дать ему должной любви и заботы. По ее словам, семья много лет искала сына.

По словам мужчины, его заключение началось в 11 лет. Его запирали в кладовой, добавляя с течением времени новые замки. Каждый день он получал только два бутерброда (с яйцом, тунцом или арахисовым маслом) и немного воды. В подростковом возрасте он проводил в комнате 22–24 часа в сутки, используя самодельную воронку из трубочек, чтобы выводить мочу через окно. В четвертом классе он начал искать еду ночью, после чего Салливан стала запирать его. В конце концов, его забрали из школы, разрешив выходить только для выполнения домашних обязанностей.

После смерти отца в январе 2024 года, который передвигался на инвалидном кресле, Салливан стала единственным опекуном мужчины и усилила контроль. Единственным его выходом на улицу было выгуливание собаки по одну минуту каждый день. Около года назад он нашел зажигалку в куртке покойного отца, которая стала его шансом на спасение. В феврале, собрав бумагу и дезинфицирующее средство, он поджег комнату.

Обыска в доме показали фанеру и замки на дверях его комнаты, что подтвердило его слова о заключении. Несмотря на две проверки Департамента по делам детей и семей в 2004 году, жестокое обращение не было выявлено — дом выглядел чистым и жилым.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении, где проходит длительный процесс физического и эмоционального восстановления.

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