Евросоюз отказался отменять санкции против РФ

Европейский Союз поставил условие отмены санкций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз не будет снимать санкции против РФ. Для отмены санкций есть условие – вывод всех российских войск с территории Украины. Решение об изменении санкций требует единогласия всех государств-членов ЕС, передает Reuters.

Как пишет издание, представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС продлит две санкционные рамки в отношении России еще на шесть месяцев, тем самым подтверждая свою позицию по вопросу агрессии против Украины.

"Конец российской неспровоцированной и необоснованной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских войск с территории Украины станет одним из ключевых условий для изменения или отмены санкций", - отметил представитель Еврокомиссии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море.

В Кремле заявляют, что перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций с «Россельхозбанка» и других российских финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.