Євросоюз відмовився скасовувати санкції проти РФ

Європейський Союз поставив умову для скасування санкцій.

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Наразі Європейський Союз не буде знімати санкції проти РФ. Для скасування санкцій є умова - виведення всіх російських військ з території України. Рішення про зміну санкцій вимагає одноголосність серед усіх держав-членів ЄС, передає Reuters.

Як пише видання, представник Єврокомісії підкреслив, що ЄС продовжить дві санкційні рамки щодо Росії ще на шість місяців, тим самим підтверджуючи свою позицію в питанні агресії проти України.

"Кінець російської неспровокованої та необґрунтованої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських військ із території України стане однією з ключових умов для зміни або скасування санкцій", - зазначив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, що Україна готова до послаблення санкцій проти Росії, але за низки умов, заявив уповноважений Президента із санкційної політики Владислав Власюк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.

Тим часом у Кремлі заявляють, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій з «Россільгоспбанку» та інших російських фінансових організацій, залучених до операцій з міжнародної торгівлі продовольством.

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