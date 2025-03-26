Практика судів
  1. У світі

Євросоюз відмовився скасовувати санкції проти РФ

16:24, 26 березня 2025
Європейський Союз поставив умову для скасування санкцій.
Євросоюз відмовився скасовувати санкції проти РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наразі Європейський Союз не буде знімати санкції проти РФ. Для скасування санкцій є умова - виведення всіх російських військ з території України. Рішення про зміну санкцій вимагає одноголосність серед усіх держав-членів ЄС, передає Reuters.

Як пише видання, представник Єврокомісії підкреслив, що ЄС продовжить дві санкційні рамки щодо Росії ще на шість місяців, тим самим підтверджуючи свою позицію в питанні агресії проти України.

"Кінець російської неспровокованої та необґрунтованої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських військ із території України стане однією з ключових умов для зміни або скасування санкцій", - зазначив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, що Україна готова до послаблення санкцій проти Росії, але за низки умов, заявив уповноважений Президента із санкційної політики Владислав Власюк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.

Тим часом у Кремлі заявляють, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій з «Россільгоспбанку» та інших російських фінансових організацій, залучених до операцій з міжнародної торгівлі продовольством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

рф ЄС санкції Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу по 30 тисяч грн — зареєстровано законопроект

Законопроект пом’якшує підстави покарання для суддів – зокрема за здійснення суддею або його родичами витрат, що перевищують їх доходи, відповідальність буде наставати лише у випадку непідтвердження витрат на суму понад 300 тисяч грн.

Депутати відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується платити прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури

Законопроект Третьякової, яка пропонує низку змін у пенсійному забезпеченні прокурорів, відправили на доопрацювання.

Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву

Завданням закону є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

Командир не відпустив солдата до медичної частини і солдат помер — що вирішив суд

Сержант визнав провину та отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Верховна Рада схвалила законопроект щодо тимчасового скасування обмеження на строки відрядження суддів

Парламент прийняв в першому читанні законопроект, за яким обмеження загального строку відрядження судді не застосовуються щодо відряджених суддів апеляційних судів – до дня завершення ВККС конкурсу, а щодо відряджених суддів місцевих судів – протягом добору та 6 місяців з дня його завершення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва