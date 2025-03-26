Роботодавці можуть отримати до 120 тисяч компенсації за облаштування робочих місць

В Україні працює програма компенсацій для роботодавців, які адаптують робочі місця для осіб з інвалідністю.

Фото: Navchas

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Уряд України запровадив програму компенсацій для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю та облаштовують для них робочі місця. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Згідно з програмою, роботодавець, який наймає людину з інвалідністю та адаптує робоче місце під її потреби, може отримати компенсацію за витрати на облаштування. Розмір компенсації залежить від групи інвалідності. Для осіб з інвалідністю І групи компенсація може становити до 120 тис. грн, для осіб з інвалідністю ІІ групи – до 80 тис. грн.

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