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Чоловік у Казахстані виграв суд щодо порушення ПДР за допомогою ChatGPT

09:06, 27 березня 2025
Нейромережа написала заяву та підказувала на засіданні суду.
Чоловік у Казахстані виграв суд щодо порушення ПДР за допомогою ChatGPT
Джерело фото: Freepik
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23-річний мешканець Казахстану виграв суд щодо порушення правил дорожнього руху з допомогою ChatGPT. Про це пише ZTB News.

Як розповів сам чоловік на ім’я Кенжебек Ісмаїлов, історія почалась 18 грудня, коли він віз маму до лікарні. На одному зі світлофорів перед ним «заглох» автомобіль і єдиний спосіб об’їхати його став виїзд на смугу для автобусів.

Це правопорушення миттєво зафіксувала система і невдовзі чоловік отримав штраф.

Він зазначив, що він написав, щоб оскаржити штраф, але отримав відмову.

«Я не зрозумів, чому, і запитав. Мені відповіли, що якщо я оплатив штраф зі знижкою 50%, то визнав провину. Тоді я звернувся до ChatGPT, і він пояснив, що за наявності нових доказів – а в мене був відеозапис – можна подати до суду. Він склав заяву і я відправ її», - вказав чоловік.

Перед засіданням суду правоохоронці запропонували Кенжебеку видалити штраф та віддати кошти, але ChatGPT порадив йому не забирати позов.

«Мабуть, це перший суд у Казахстані, який на 99% пройшов з допомогою ChatGPT. Під час засідання я увімкнув синтез мовлення і він одразу підказував мені, як відповідати», - розповів чоловік.

Через 10 хвилин суддя винесла рішення, що штраф був незаконним і його скасували. Наразі Кенжебек готується подати на поліцію цивільний позов, вимагаючи компенсацію за витрачений час.

«В Америці я виграв би багатомільйонний позов!» – жартує чоловік.

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