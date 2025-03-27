Мужчина в Казахстане выиграл суд по нарушению ПДД с помощью ChatGPT

Нейросеть писала заявление и подсказывала на заседании суда.

Источник фото: Freepik

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23-летний житель Казахстана выиграл суд по нарушению правил дорожного движения с помощью ChatGPT. Об этом пишет ZTB News.

Как рассказал сам мужчина по имени Кенжебек Исмаилов, история началась 18 декабря, когда он вез маму в больницу. На одном из светофоров перед ним «заглох» автомобиль, и единственным способом объехать его стал выезд на полосу для автобусов.

Это правонарушение сразу зафиксировала система, и вскоре мужчина получил штраф.

Он отметил, что подал жалобу, чтобы оспорить штраф, но получил отказ.

«Я не понял, почему, и спросил. Мне ответили, что раз я оплатил штраф со скидкой 50%, значит, признал вину. Тогда я обратился к ChatGPT, и он объяснил, что при наличии новых доказательств – а у меня была видеозапись – можно подать в суд. Он составил заявление, и я его отправил», — сообщил мужчина.

Перед заседанием суда правоохранители предложили Кенжебеку удалить штраф и вернуть деньги, но ChatGPT посоветовал ему не забирать иск.

«Наверное, это первый суд в Казахстане, который на 99% прошел с помощью ChatGPT. Во время заседания я включил синтез речи, и он сразу подсказывал мне, как отвечать», — рассказал мужчина.

Через 10 минут судья вынесла решение, что штраф был незаконным, и его отменили. Теперь Кенжебек готовится подать на полицию гражданский иск, требуя компенсацию за потраченное время.

«В Америке я бы выиграл многомиллионный иск!» – шутит мужчина.

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