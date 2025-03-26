Работодатели могут получить до 120 тысяч компенсации за обустройство рабочих мест

В Украине работает программа компенсаций для работодателей, которые адаптируют рабочие места для лиц с инвалидностью.

Фото: Navchas

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Правительство Украины ввело программу компенсаций для работодателей, которые трудоустраивают лиц с инвалидностью и обустраивают для них рабочие места. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Согласно программе, работодатель, который нанимает человека с инвалидностью и адаптирует рабочее место под его потребности, может получить компенсацию за расходы на обустройство. Размер компенсации зависит от группы инвалидности. Для лиц с инвалидностью I группы компенсация может составлять до 120 тыс. грн, для лиц с инвалидностью II группы - до 80 тыс. грн.

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