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У Зеленського допустили майбутнє зняття санкцій з РФ, але для цього існує низка умов

11:13, 17 березня 2025
Санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України, але це має відбутися за правильних умов.
У Зеленського допустили майбутнє зняття санкцій з РФ, але для цього існує низка умов
Джерело фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Україна готова до послаблення санкцій проти Росії, але за низки умов, заявив уповноважений президента України Володимира Зеленського із санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю Politico.

Як пише видання, він дав зрозуміти, що західні санкції проти Росії можуть зрештою бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України, але це має відбутися за правильних умов.

Економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російської енергії, за його словами, «мають свої цілі, які можуть підштовхнути Росію до припинення її агресії та укладення угоди про тривалий мир», а не просто бути «якимось покаранням».

Наразі, за словами Власюка, «передчасно говорити про те, яке саме скасування санкцій має стати частиною будь-яких угод».

«Ми просто хочемо переконатися, що спочатку Росія зробить значні кроки у цьому напрямку, а потім вже може з’явитися будь-яка дискусія про зняття санкцій», — заявив посадовець. — «Ми вже бачили, що росіяни починають ставити питання про можливе зняття хоча б частини санкцій, що дає нам краще розуміння того, які санкції для них є найбільш болючими».

«Завжди корисно знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом», — вказав він.

За словами Власюка, який також є секретарем Міжнародної робочої групи із санкцій проти Росії, у рамках будь-якої довготривалої угоди — яка повинна гарантувати безпеку для України — Київ домагатиметься «справедливості для нашого народу».

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план повідомив Президент Володимир Зеленський.

Також він розкрив, як можна буде моніторити дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним 18 березня. 

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санкції війна

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