В офисе Зеленского допустили возможное снятие санкций с РФ, но для этого существует ряд условий

Санкции против России могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость для Украины, но это должно произойти в правильных условиях.

Источник фото: REUTERS/Dado Ruvic

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Украина готова к ослаблению санкций против России, но при ряде условий заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.

Как пишет издание, он дал понять, что западные санкции против России могут в конечном итоге быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость для Украины, но это должно произойти в правильных условиях.

Экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российской энергии, по его словам, «имеют свои цели, которые могут подтолкнуть Россию к прекращению агрессии и заключению соглашения о длительном мире», а не просто являются «каким-либо наказанием».

На данный момент, как отметил Власюк, «преждевременно говорить о том, какое именно снятие санкций может стать частью каких-либо соглашений».

«Мы просто хотим убедиться, что сначала Россия сделает значительные шаги в этом направлении, а уже затем может появиться какая-либо дискуссия о снятии санкций», — заявил он. — «Мы уже видели, что россияне начинают поднимать вопросы о возможном снятии хотя бы части санкций, что дает нам лучшее понимание того, какие санкции для них наиболее болезненны».

«Всегда полезно знать, что является самым болезненным, и мы должны использовать этот рычаг с умом», — подчеркнул Власюк.

По его словам, в рамках любой долгосрочной сделки, которая должна гарантировать безопасность для Украины, Киев будет добиваться «справедливости для нашего народа».

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. 30-дневный режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией послужит подготовкой плана по завершению войны. После ее завершения будет отменено военное положение и состоятся выборы. Такой план озвучил Президент Владимир Зеленский.

Также он раскрыл, как можно будет мониторить соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта.

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