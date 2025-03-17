Кабмин профинансирует обновление школ – кто получит средства на модернизацию

Правительство выделило из остатков образовательной субвенции почти 500 млн гривен на модернизацию старых школ.

Фото: depositphotos.com

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Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления субвенции в размере 499,4 млн грн для создания современного образовательного пространства в рамках реформы старшей школы «Профильная». Это третий этап реформы «Новая украинская школа» (НУШ).

Средства пойдут на закупку современного оборудования, мебели и средств обучения для кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии, а также STEM-лабораторий.

Кто может получить финансирование?

Субвенция предназначена для коммунальных школ, которые:

учатся очно или в смешанном формате (очное + дистанционное обучение);

в 2027/2028 учебном году будут предоставлять профильное среднее образование.

Как будут выбирать школы для финансирования?

Местные советы и областные военные администрации определят в своем регионе одну школу, которая больше всего нуждается в обновлении, и подадут заявку. Киевская городская военная администрация может предложить до десяти школ.

Решение о финансировании будет принимать комиссия с участием представителей Министерства образования и науки, Министерства финансов и профильного комитета Верховной Рады.

Деньги выделят из остатков образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2025 года.

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