Кабмін профінансує оновлення шкіл – хто отримає кошти на модернізацію

Уряд виділив із залишків освітньої субвенції майже 500 млн гривень на модернізацію старих шкіл.

Фото: depositphotos.com

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Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання субвенції у розмірі 499,4 млн грн для створення сучасного освітнього простору в межах реформи старшої школи «Профільна». Це третій етап реформи «Нова українська школа» (НУШ).

Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання, меблів та засобів навчання для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії, а також STEM-лабораторій.

Хто може отримати фінансування?

Субвенція призначена для комунальних шкіл, які:

навчаються очно або у змішаному форматі (очне + дистанційне навчання);

у 2027/2028 навчальному році надаватимуть профільну середню освіту.

Як обиратимуть школи для фінансування?

Місцеві ради та обласні військові адміністрації визначать у своєму регіоні одну школу, яка найбільше потребує оновлення, та подадуть заявку. Київська міська військова адміністрація може запропонувати до десяти шкіл.

Рішення про фінансування ухвалюватиме комісія за участі представників Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та профільного комітету Верховної Ради.

Гроші виділять із залишків освітньої субвенції станом на 1 січня 2025 року.

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