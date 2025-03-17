Кабмін профінансує оновлення шкіл – хто отримає кошти на модернізацію

Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання субвенції у розмірі 499,4 млн грн для створення сучасного освітнього простору в межах реформи старшої школи «Профільна». Це третій етап реформи «Нова українська школа» (НУШ).
Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання, меблів та засобів навчання для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії, а також STEM-лабораторій.
Хто може отримати фінансування?
Субвенція призначена для комунальних шкіл, які:
Як обиратимуть школи для фінансування?
Місцеві ради та обласні військові адміністрації визначать у своєму регіоні одну школу, яка найбільше потребує оновлення, та подадуть заявку. Київська міська військова адміністрація може запропонувати до десяти шкіл.
Рішення про фінансування ухвалюватиме комісія за участі представників Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та профільного комітету Верховної Ради.
Гроші виділять із залишків освітньої субвенції станом на 1 січня 2025 року.
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