У Мінфіні розкрили, чи справді планують підвищення податків для ФОПів

Як заявляють у медіа, Мінфін хоче підвищення податків для ФОПів, але там заявляють, що зміни почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи.

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Міністерство фінансів попередило, що анонімні Telegram-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки про те, що нібито Мінфін вже планує підвищення податків для ФОПів.

Однак, як вказують у міністерстві, така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер.

«Мінфін не планує підвищення податків для ФОПів», - наголосили там.

Як пояснюється, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їхніх рахунках у банках.

Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.

Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України, наголосили у Мінфіні.

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