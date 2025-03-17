У Мінфіні розкрили, чи справді планують підвищення податків для ФОПів

Міністерство фінансів попередило, що анонімні Telegram-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки про те, що нібито Мінфін вже планує підвищення податків для ФОПів.
Однак, як вказують у міністерстві, така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер.
«Мінфін не планує підвищення податків для ФОПів», - наголосили там.
Як пояснюється, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їхніх рахунках у банках.
Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.
Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України, наголосили у Мінфіні.
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