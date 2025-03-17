В Минфине раскрыли, действительно ли планируется повышение налогов для ФЛП, как заявляют в медиа

Как заявляют в медиа, Минфин хочет повышения налогов для ФЛП, но там заявляют, что изменения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы.

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Министерство финансов предупредило, что анонимные Telegram-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки о том, что якобы Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП.

Однако, как указывают в министерстве, эта информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер.

«Минфин не планирует повышение налогов для ФЛП», — подчеркнули там.

Как поясняется, законодательные изменения касательно элементов упрощенной системы налогообложения начнут разрабатываться только после выполнения всех предпосылок для такой реформы – не ранее года, следующего за тем, в котором будут выполнены меры по обеспечению безопасности использования данных и доступа к информации о размере и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках.

Этот процесс будет происходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями власти, а также с привлечением международных партнеров.

Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой Украины, — подчеркнули в Минфине.

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