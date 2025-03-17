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Чучела ворона, двух попугаев и череп волка пытались вывезти из Киева в США

21:41, 17 марта 2025
Киевские таможенники остановили контрабанду экзотических чучел в США.
Чучела ворона, двух попугаев и череп волка пытались вывезти из Киева в США
Фото: Государственная таможенная служба Украины
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Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку по почте в США чучел двух попугаев - какаду и ара, а также ворона, установленного на черепе волка. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Как выяснилось по результатам экспертизы Национального научно-природоведческого музея, изъятые образцы относятся к видам, находящимся под международной защитой. Ворон (Corvus corax) является оседлой и гнездовой птицей Украины и находится под охраной Бернской конвенции. Череп принадлежит волку (Canis lupus), которого можно встретить по всей территории страны.

Чучела попугаев также охраняются международными природоохранными соглашениями: ара зеленый (Ara militaris), который обитает в Колумбии, Мексике и Боливии, и белый какаду (Cacatua alba) из Индонезии входят в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и находятся под защитой Конвенции CITES.

Согласно требованиям CITES, для экспорта любых объектов дикой природы необходимо получить соответствующие разрешительные документы. Однако во время таможенного контроля таких разрешений не было предоставлено.

По данному факту Киевская таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил. Чучела птиц и череп изъяты.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

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США Киев таможня

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