В Украине обновили основания для остановки авто на блокпостах

Остановка авто из-за «государственных ограничений» – новые нюансы для водителей.

Фото: mashyna.com.ua

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В Украине изменились основания, по которым правоохранители могут останавливать автомобили на блокпостах. В то же время не все такие остановки являются законными, сообщает Автотема.

Полиция все чаще ссылается на 7-й пункт 35-й статьи Закона «О Национальной полиции», который позволяет остановку авто при наличии государственных ограничений на движение. Это нововведение постепенно заменяет практику проверок, связанных с розыском или административными правонарушениями.

Водителям советуют уточнять правовые основания для остановки, требовать официальные документы, подтверждающие ограничения, и не передавать документы без надлежащих оснований.

В случае подозрения относительно неправомерных действий правоохранителей эксперты рекомендуют фиксировать ситуацию на видео и обращаться к юристам.

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