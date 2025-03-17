В Україні оновили підстави для зупинки авто на блокпостах

Зупинка авто через «державні обмеження» – нові нюанси для водіїв.

Фото: mashyna.com.ua

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В Україні змінилися підстави, за якими правоохоронці можуть зупиняти автомобілі на блокпостах. Водночас не всі такі зупинки є законними, повідомляє Автотема.

Поліція дедалі частіше посилається на 7-й пункт 35-ї статті Закону «Про Національну поліцію», який дозволяє зупинку авто за наявності державних обмежень на рух. Це нововведення поступово замінює практику перевірок, пов’язаних із розшуком чи адміністративними правопорушеннями.

Водіям радять уточнювати правові підстави для зупинки, вимагати офіційні документи, що підтверджують обмеження, та не передавати документи без належних підстав.

У разі підозри щодо неправомірних дій правоохоронців експерти рекомендують фіксувати ситуацію на відео та звертатися до юристів.

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