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Опудала крука, двох папуг та череп вовка намагалися вивезти з Києва до США

21:41, 17 березня 2025
Київські митники зупинили контрабанду екзотичних опудал до США.
Опудала крука, двох папуг та череп вовка намагалися вивезти з Києва до США
Фото: Державна митна служба України
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Київські митники запобігли незаконному пересиланню поштою до США опудал двох папуг — какаду та ара, а також крука, встановленого на черепі вовка. Про це повідомила Державна митна служба України.

Як з’ясувалося за результатами експертизи Національного науково-природничого музею, вилучені зразки належать до видів, що перебувають під міжнародним захистом. Крук (Corvus corax) є осілим та гніздовим птахом України і знаходиться під охороною Бернської конвенції. Череп належить вовку (Canis lupus), якого можна зустріти по всій території країни.

Опудала папуг також охороняються міжнародними природоохоронними угодами: ара зелений (Ara militaris), який мешкає в Колумбії, Мексиці та Болівії, і білий какаду (Cacatua alba) з Індонезії входять до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) і перебувають під захистом Конвенції CITES.

Згідно з вимогами CITES, для експорту будь-яких об’єктів дикої природи необхідно отримати відповідні дозвільні документи. Однак під час митного контролю таких дозволів не було надано.

За цим фактом Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил. Опудала птахів та череп вилучено.

Фото: Державна митна служба України

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США Київ митниця

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