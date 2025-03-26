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20 років у полоні — у США жінка морила пасинка голодом, катувала і знущалася з нього

16:43, 26 березня 2025
Чоловік, якого 20 років утримували в полоні, був знайдений виснаженим, з гнилими зубами та важив лише 32 кг.
20 років у полоні — у США жінка морила пасинка голодом, катувала і знущалася з нього
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У США постане перед судом жінка, яка майже 20 років тримала свого пасинка в ув’язненні, морила голодом і знущалася з нього. Про це повідомляє CNN.

56-річну Кімберлі Салліван із Коннектикуту звинувачують у тому, що вона майже два десятиліття тримала свого пасинка в ув’язненні, морила його голодом і піддавала постійним знущанням. Салліван заарештували 12 березня, але вона відкидає всі звинувачення. Наразі вона перебуває на свободі під заставу в 300 тисяч доларів.

Справа набула розголосу після того, як 32-річний чоловік, який стверджує, що його тримали в полоні понад 20 років, у лютому підпалив будинок, де він жив із Салліван. За даними влади, це був відчайдушний крок заради звільнення.

Чоловік зізнався поліції, що навмисне підпалив свою кімнату на другому поверсі, пояснивши: «Я хотів свободи». У ордері на арешт описано роки «полону, знущань і голоду», про які розповів потерпілий. Поліція виявила його у вкрай виснаженому стані: при зрості 175 см він важив лише 32 кг, мав скуйовджене волосся, гнилі зуби та виглядав брудним і занедбаним.

52-річна Трейсі Валлеранд, біологічна мати потерпілого, розповіла, що її син «роками зазнавав тортур, знущань і недбалого ставлення, коли його мали любити й піклуватися про нього». Вона відмовилася від опіки над ним у шестимісячному віці, вважаючи, що не зможе дати йому належної любові й турботи. Родина, за її словами, багато років шукала сина.

За словами чоловіка, його ув’язнення почалося у 11 років. Його замикали у комірчині, додаючи з часом нові замки. Щодня він отримував лише два бутерброди (з яйцем, тунцем чи арахісовим маслом) і трохи води. У підлітковому віці він проводив у кімнаті 22–24 години на добу, використовуючи саморобну воронку із соломинок, щоб виводити сечу через вікно. У четвертому класі він почав шукати їжу вночі, після чого Салліван почала замикати його. Зрештою, його забрали зі школи, дозволяючи виходити лише для хатньої роботи.

Після смерті батька в січні 2024 року, який пересувався в інвалідному візку, Салліван стала єдиною опікункою чоловіка й посилила контроль. Єдиним його виходом на вулицю було вигулювання собаки на одну хвилину щодня. Близько року тому він знайшов запальничку в куртці покійного батька, що стала його шансом на порятунок. У лютому, зібравши папір і дезінфікуючий засіб, він підпалив кімнату.

Пошуки в будинку виявили фанеру та замки на дверях його кімнати, що підтвердило його слова про ув’язнення. Незважаючи на дві перевірки Департаменту у справах дітей і сімей у 2004 році, жорстоке поводження не виявили – будинок виглядав чистим і жилим.

Зараз чоловік перебуває в медичному закладі, де проходить тривалий процес фізичного та емоційного відновлення.

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США полон

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