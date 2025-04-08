Дело Apple против Британии из-за шифрования не должно быть тайным — суд

Спор касается требования правительства заставить Apple ослабить защиту данных в своей системе шифрования, что компания считает угрозой безопасности пользователей.

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Суд в Великобритании разрешил публичное рассмотрение дела Apple против правительства по вопросу конфиденциальности данных. Об этом сообщает BBC.

В частности, суд постановил, что спор между компанией Apple и правительством Великобритании о доступе к зашифрованным данным не может рассматриваться в закрытом режиме.

Министерство внутренних дел Великобритании настаивает на праве получать доступ к данным, защищенным с помощью системы Advanced Data Protection (ADP) от Apple. Свое требование ведомство обосновывает полномочиями, предоставленными Законом о разведывательных полномочиях.

На данный момент Apple технически не может предоставить такой доступ — зашифрованные данные доступны только самому пользователю. Компания также заявила, что не будет создавать так называемый «бэкдор», опасаясь, что им смогут воспользоваться хакеры или преступники.

После критики Apple в феврале 2024 года временно отключила ADP на территории Великобритании, а в марте подала иск против правительства.

Правительство настаивало, что раскрытие даже базовых деталей дела — сторон и сути иска — якобы может нанести ущерб национальной безопасности.

Однако суд отклонил это требование, ссылаясь на принцип открытого правосудия и значительный общественный интерес.

«Это был бы действительно исключительный шаг — провести заседание полностью тайно, не сообщая даже о самом факте его проведения», — говорится в решении.

«Мы не считаем, что раскрытие основных деталей дела угрожает общественным интересам или национальной безопасности», — указано в заключении.

В Министерстве внутренних дел отказались комментировать дело, но подчеркнули: их приоритет — безопасность граждан. Там также добавили, что не добиваются полного доступа ко всем данным, а запросы к защищенным аккаунтам ADP возможны только по решению суда.

Компания Apple отказалась комментировать решение, но ранее заявила BBC:

«Мы по-прежнему стремимся обеспечивать максимальный уровень защиты персональных данных наших пользователей и надеемся продолжать делать это в Великобритании в будущем. Как мы уже неоднократно заявляли, мы никогда не создавали бэкдоры или мастер-ключи к нашим продуктам и никогда этого не сделаем».

Что такое ADP и почему это важно

Advanced Data Protection — это дополнительный инструмент безопасности, который пользователь может самостоятельно активировать на своем устройстве Apple для надежного шифрования данных в iCloud (например, фото или заметок).

Он использует сквозное шифрование (end-to-end encryption), что означает: доступ к данным имеет только сам пользователь. Apple не может расшифровать эти данные, даже если этого требуют правоохранительные органы.

Именно это и стало предметом спора, ведь правительство хочет получить возможность доступа к таким данным в отдельных случаях — например, при расследовании терроризма или тяжких преступлений.

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