Практика судов
  1. В мире

В ЕС решили усложнить получение убежища беженцам из семи «безопасных стран»

17:06, 16 апреля 2025
Еврокомиссия представила список из семи стран, гражданам которых будет сложнее получить убежище в странах Евросоюз.
В ЕС решили усложнить получение убежища беженцам из семи «безопасных стран»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский союз опубликовал список из семи стран, которые он считает «безопасными», в попытке ускорить возвращение мигрантов, затруднив гражданам этих стран получение убежища в ЕС. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Комиссия предлагает воспользоваться одним из нововведений Пакта [о миграции и убежище] и создать для ЕС список безопасных стран происхождения, заявления граждан из которых будут обрабатываться в ускоренном или пограничном порядке», — сказано в сообщении.

Еврокомиссия заявила, что предлагает включить Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис в список «безопасных стран».

Отмечается, что некоторые страны уже ввели такие списки на национальном уровне. Принятие подобной меры на уровне объединения будет способствовать «более единообразному применению концепции, которая позволяет государствам-членам обрабатывать ходатайства о предоставлении убежища граждан из стран, включенных в список, в ускоренном порядке, исходя из того, что их ходатайства вряд ли будут удовлетворены».

«Цель заключается в том, чтобы помочь государствам-членам Евросоюза быстрее и эффективнее рассматривать запросы на предоставление убежища, которые представляются необоснованными», - сообщили в ЕК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Еврокомиссия Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду