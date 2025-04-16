В ЕС решили усложнить получение убежища беженцам из семи «безопасных стран»

Еврокомиссия представила список из семи стран, гражданам которых будет сложнее получить убежище в странах Евросоюз.

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Европейский союз опубликовал список из семи стран, которые он считает «безопасными», в попытке ускорить возвращение мигрантов, затруднив гражданам этих стран получение убежища в ЕС. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Комиссия предлагает воспользоваться одним из нововведений Пакта [о миграции и убежище] и создать для ЕС список безопасных стран происхождения, заявления граждан из которых будут обрабатываться в ускоренном или пограничном порядке», — сказано в сообщении.

Еврокомиссия заявила, что предлагает включить Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис в список «безопасных стран».

Отмечается, что некоторые страны уже ввели такие списки на национальном уровне. Принятие подобной меры на уровне объединения будет способствовать «более единообразному применению концепции, которая позволяет государствам-членам обрабатывать ходатайства о предоставлении убежища граждан из стран, включенных в список, в ускоренном порядке, исходя из того, что их ходатайства вряд ли будут удовлетворены».

«Цель заключается в том, чтобы помочь государствам-членам Евросоюза быстрее и эффективнее рассматривать запросы на предоставление убежища, которые представляются необоснованными», - сообщили в ЕК.

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