У ЄС вирішили ускладнити отримання притулку біженцям з семи «безпечних країн»

Єврокомісія представила список із семи країн, громадянам яких буде складніше отримати притулок у країнах Євросоюзу.

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Європейський союз опублікував список із семи країн, які він вважає «безпечними», намагаючись прискорити повернення мігрантів, ускладнивши громадянам цих країн отримання притулку в ЄС. Про це повідомляється на сайті ЄК.

«Комісія пропонує скористатися одним із нововведень Пакту [про міграцію та притулок] та створити для ЄС список безпечних країн походження, заяви громадян з яких опрацьовуватимуться у прискореному чи прикордонному порядку», — сказано в повідомленні.

Єврокомісія заявила, що пропонує включити Косово, Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Індію, Марокко та Туніс до списку «безпечних країн».

Зазначається, що деякі країни вже запровадили такі списки на національному рівні. Вжиття такого заходу на рівні об'єднання сприятиме «одноманітнішому застосуванню концепції, яка дозволяє державам-членам обробляти клопотання про надання притулку громадян із країн, включених до списку, у прискореному порядку, виходячи з того, що їхні клопотання навряд чи будуть задоволені».

«Мета полягає в тому, щоб допомогти державам-членам Євросоюзу швидше та ефективніше розглядати запити на надання притулку, які є необґрунтованими», - повідомили в ЄК.

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