Китай про погрози ввести 245% мита: США досягли нераціонального рівня у використанні мит як зброї

У Китаї заявили, якщо США наполягатимуть на подальшому фактичному ущемленні інтересів Китаю, то будуть контрзаходи.

Фото: inshe.tv

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів.

У Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що погрози США запровадити мита у розмірі 245% щодо КНР свідчать про те, що вони досягли нераціонального рівня у використанні мит як зброї.

«Це повністю демонструє, що США досягли нераціонального рівня у використанні мит як інструменту та зброї. Китай раніше неодноразово заявляв свою позицію щодо одностороннього запровадження мит з боку США. На цей безглуздий «ігровий» підхід до цифр мит Китай не має наміру реагувати. Однак якщо США все ж наполягатимуть на подальшому фактичному ущемленні інтересів Китаю, китайська сторона буде рішуче вживати заходів у відповідь і йтиме до кінця», — йдеться у заяві.

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