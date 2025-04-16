Китай о угрозах ввести 245% пошлины: США достигли нерационального уровня в использовании пошлин как оружия

В Китае заявили, что если США будут настаивать на дальнейшем фактическом ущемлении интересов Китая, то последуют ответные меры.

Фото: inshe.tv

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что Китаю сейчас грозят пошлины до 245% на импорт в Соединенные Штаты.

В Министерстве торговли Китая заявили, что угрозы США ввести пошлины в 245% для КНР показывают, что они достигли неиррационального уровня в использовании пошлин как оружия.

«Это полностью демонстрирует, что США достигли нерационального уровня в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия. Китай ранее неоднократно заявлял свою позицию относительно одностороннего введения пошлин США. На этот бессмысленный «игровой» подход с цифрами пошлин Китай не собирается реагировать. Однако если США все же будут настаивать на дальнейшем фактическом ущемлении интересов Китая, китайская сторона будет решительно принимать ответные меры и пойдет до конца», - говорится в заявлении.

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