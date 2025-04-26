В Риме похоронили Папу Римского Франциска, фото

Закрытая церемония прошла в базилике Санта Мария Маджоре.

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В Риме похоронили Папу Римского Франциска. Об этом сообщили в Ватикане.

Закрытая церемония прошла в базилике Санта-Мария-Маджоре и длилась около получаса.

«Обряд погребения состоялся в соответствии с нормами Ордена похоронных церемоний Римского Понтифика под руководством кардинала-камерленго с участием лиц, указанных в соответствующем уведомлении Управления литургических церемоний, а также родственников покойного Папы. Церемония завершилась в 13:30 по местному времени (14:30 по Киеву)», — говорится в заявлении Ватикана.

После завершения церемонии прощания начинается девятидневный период траура, который называют «новендиалом».

В это время в Ватикан прибывают кардиналы со всего мира для участия в конклаве — закрытом собрании, на котором выбирают нового Папу Римского.

После начала конклава кардиналы не будут покидать территорию Ватикана до момента избрания нового Папы. Сам термин «конклав» происходит от латинского «cum clave» – «под ключом», что символизирует полную изоляцию кардиналов.

Официальная дата начала конклава пока не объявлена, но вероятно, он начнется 5 мая.

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