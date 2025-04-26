В Римі поховали Папу Римського Франциска, фото

Закрита церемонія відбулася в базиліці Санта Марія Маджоре.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Римі поховали Папу Римського Франциска. Про це повідомили у Ватикані.

Так, закрита церемонія відбулася в базиліці Санта Марія Маджоре та тривала близько пів години.

«Обряд поховання відбувся відповідно до норм Ордену похоронних церемоній Римського Понтифіка під проводом кардинала-камерленга за участю осіб, зазначених у відповідному повідомленні Управління літургійних церемоній, а також родичів покійного Папи. Церемонія завершилася о 13:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом)», — йдеться у заяві Ватикану.

Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби, який називають «новендіалі».

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві — закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

Після початку конклаву кардинали не залишатимуть територію Ватикану до моменту обрання нового Папи. Сам термін «конклав» походить від латинського «cum clave» — «під ключем», що символізує повну ізоляцію кардиналів.

Офіційної дати початку конклаву поки не оголошено, але ймовірно, він розпочнеться 5 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.