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В Римі поховали Папу Римського Франциска, фото

16:17, 26 квітня 2025
Закрита церемонія відбулася в базиліці Санта Марія Маджоре.
В Римі поховали Папу Римського Франциска, фото
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В Римі поховали Папу Римського Франциска. Про це повідомили у Ватикані.

Так, закрита церемонія відбулася в базиліці Санта Марія Маджоре та тривала близько пів години.

«Обряд поховання відбувся відповідно до норм Ордену похоронних церемоній Римського Понтифіка під проводом кардинала-камерленга за участю осіб, зазначених у відповідному повідомленні Управління літургійних церемоній, а також родичів покійного Папи. Церемонія завершилася о 13:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом)», — йдеться у заяві Ватикану.

Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби, який називають «новендіалі».

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві — закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

Після початку конклаву кардинали не залишатимуть територію Ватикану до моменту обрання нового Папи. Сам термін «конклав» походить від латинського «cum clave» — «під ключем», що символізує повну ізоляцію кардиналів.

Офіційної дати початку конклаву поки не оголошено, але ймовірно, він розпочнеться 5 травня.

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Ватикан

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