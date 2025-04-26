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НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии на 2025-2026 годы

19:55, 26 апреля 2025
НБУ: в 2026 году дефицит электроэнергии в Украине уменьшится до 1%.
НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии на 2025-2026 годы
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Национальный банк Украины пересмотрел прогноз дефицита электроэнергии в стране: в 2025 году ожидаемый дефицит уменьшен с 4% до 3%, а в 2026 году - с 2% до 1%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2025 года. В документе указано, что на пересмотр прогноза повлияли быстрые ремонты маневровой генерации и энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации и увеличение мощностей возобновляемой энергетики, а также стабильный импорт электроэнергии.

По оценке НБУ, в 2027 году дефицит электроэнергии почти исчезнет и составит лишь 1%.

В отчете также указано, что уменьшение дефицита снизит негативное влияние ограничений энергоснабжения на изменение реального ВВП. При этом объемы ежегодного импорта электроэнергии в 2025-2027 годах оцениваются на уровне около $0,5 млрд.

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Нацбанк энергетика

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