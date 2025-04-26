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НБУ покращив прогноз дефіциту електроенергії на 2025-2026 роки

19:55, 26 квітня 2025
НБУ: у 2026 році дефіцит електроенергії в Україні зменшиться до 1%.
НБУ покращив прогноз дефіциту електроенергії на 2025-2026 роки
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Національний банк України переглянув прогноз дефіциту електроенергії в країні: у 2025 році очікуваний дефіцит зменшено з 4% до 3%, а у 2026 році — з 2% до 1%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2025 року. У документі зазначено, що на перегляд прогнозу вплинули швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації та збільшення потужностей відновлюваної енергетики, а також стабільний імпорт електроенергії.

За оцінкою НБУ, у 2027 році дефіцит електроенергії майже зникне і становитиме лише 1%.

У звіті також зазначено, що зменшення дефіциту знизить негативний вплив обмежень енергопостачання на зміну реального ВВП. При цьому обсяги щорічного імпорту електроенергії у 2025–2027 роках оцінюються на рівні близько $0,5 млрд.

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Нацбанк енергетика

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