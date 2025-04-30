Нефтяная отрасль, которой Дональд Трамп обещал «бурить, детка, бурить», терпит убытки

С 20 января энергетический сектор S&P 500 упал более чем на 11%, что превышает падение рынка в целом почти на 8%.

Фото: GettyImages

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Дональд Трамп вернулся на президентский пост под лозунгом «бурить, детка, бурить», обещая нефтяникам наращивание добычи и рост прибыли в рамках его плана по достижению энергетического доминирования, однако после 100 дней его президентства нефтедобывающая отрасль не показывает оптимизма. Об этом сообщает CNBC.

Стоимость сырой нефти в США упала ниже $65 за баррель, что более чем на 20% ниже уровня до инаугурации Трампа. В результате многим нефтедобытчикам попросту невыгодно наращивать добычу, показывают исследования Федерального резервного банка Далласа.

Бизнесмены, занимающиеся сланцевой нефтью в США, в анонимных ответах раскритиковали политику президента.

По словам вице-президента по экономике и исследованиям Американского института нефти Мейсона Гамильтона, в своих комментариях они использовали слово «неопределенность» чаще, чем в каком-либо квартале с начала пандемии Covid-19 пять лет назад.

Нефтесервисные компании Baker Hughes, Halliburton и SLB предупреждают, что инвестиции в разведку, бурение и добычу в этом году замедлятся из-за падения цен на нефть. Акции Baker Hughes и SLB упали более чем на 20% после инаугурации Трампа, а Halliburton упал на 32%.

С 20 января энергетический сектор S&P 500 упал более чем на 11%, что превышает падение рынка в целом почти на 8%.

Генеральный директор SLB Оливье Ле Пеш на прошлой неделе заявил инвесторам, что тарифы Трампа вызывают экономическую неопределенность, которая может нанести ущерб спросу, в то время как группа производителей, известная как ОПЕК+, наращивает поставки быстрее, чем первоначально предполагалось.

«В этих условиях цены на сырьевые товары подвергаются риску, и пока они не стабилизируются, клиенты, скорее всего, будут более осторожно подходить к краткосрочным активам и дискреционным расходам», — сказал Ле Пеш.

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