Апелляционный суд США отменил решение об остановке финансирования Радио Свобода

USAGM должно перечислить $12 млн «Радио Свобода».

Фото: NV

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Апелляционный суд США в составе 11 судей постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) должно выделить медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» средства на сумму 12 миллионов долларов, которые были предусмотрены в апрельском бюджете, утвержденном Конгрессом. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Ранее, 29 апреля, окружной судья принял решение о перечислении этих средств. Однако его выполнение временно заблокировала другая коллегия апелляционного суда из трех судей - двумя голосами против одного. Теперь коллегия из 11 судей отменила это блокировочное постановление и обязала USAGM выполнить решение суда первой инстанции.

Как отмечается, агентство USAGM должно перечислить средства, однако все еще может подать апелляцию в Верховный суд США.

Напомним, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для RFE/RL. Об этом говорится в сообщении издания.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

В апреле Федеральный суд США принял решение, которым обязал Агентство по глобальным медиа США (USAGM) выплатить медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) финансирование, утвержденное Конгрессом США на апрель 2025 года.

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