США призвали Стокгольм отменить программы разнообразия в городе — город ответил отказом на «странное» письмо

В столице Швеции заявили, что не собираются подписывать или выполнять требования из письма, ведь поддержка разнообразия и инклюзии – часть политики города.

Фото: unsplash

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Офис заместителя мэра по вопросам городского планирования и спорта столицы Швеции — Стокгольма — получил письмо из США, в котором город призывали отказаться от программ разнообразия, равенства и инклюзии, как это сделала администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Заместитель мэра Ян Валеског назвал письмо «крайне странным» и подчеркнул, что город не подчиняется подобным требованиям: «Мы руководствуемся своими политическими приоритетами, а не указаниями от других стран».

В письме, полученном одним из городских управлений, содержалась просьба подтвердить, что Стокгольм не реализует никаких программ по поддержке разнообразия, равных прав и инклюзии (DEI). Также получателям предлагалось письменно объяснить причины отказа, чтобы эти ответы могли быть переданы юридическим службам США.

По словам Валескога, его офис, скорее всего, оказался в списке адресатов потому, что участвует в расчетах в рамках градостроительных процедур. Однако он был удивлён, поскольку впервые подобное письмо направили именно муниципалитету или иностранному государственному органу.

«В Стокгольме мы твёрдо поддерживаем ценности равенства и разнообразия. Это для нас очень важно», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что впервые слышит о подобном письме, адресованном местным органам власти или зарубежным правительствам. О случившемся он рассказал шведской газете Dagens Nyheter. Новость вызвала широкий общественный резонанс — шведы начали активно её обговорювати.

Валеског заявил, что Стокгольм не собирается выполнять требования, подписывать документ или отправлять ответ с пояснениями. Теперь, по его словам, решение — за посольством США.

«Мы не собираемся ничего подписывать или возвращать. Просто проигнорируем это письмо. А что будет дальше — пусть решает посольство», — отметил он.

Офис заместителя мэра ожидает какой-либо реакции со стороны США.

«Это довольно громкая новость, и не только в Швеции, но и в других странах. Посмотрим, как будут развиваться события», — резюмировал Валеског.

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