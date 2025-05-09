Практика судов
  1. В мире

США призвали Стокгольм отменить программы разнообразия в городе — город ответил отказом на «странное» письмо

12:42, 9 мая 2025
В столице Швеции заявили, что не собираются подписывать или выполнять требования из письма, ведь поддержка разнообразия и инклюзии – часть политики города.
США призвали Стокгольм отменить программы разнообразия в городе — город ответил отказом на «странное» письмо
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис заместителя мэра по вопросам городского планирования и спорта столицы Швеции — Стокгольма — получил письмо из США, в котором город призывали отказаться от программ разнообразия, равенства и инклюзии, как это сделала администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Заместитель мэра Ян Валеског назвал письмо «крайне странным» и подчеркнул, что город не подчиняется подобным требованиям: «Мы руководствуемся своими политическими приоритетами, а не указаниями от других стран».

В письме, полученном одним из городских управлений, содержалась просьба подтвердить, что Стокгольм не реализует никаких программ по поддержке разнообразия, равных прав и инклюзии (DEI). Также получателям предлагалось письменно объяснить причины отказа, чтобы эти ответы могли быть переданы юридическим службам США.

По словам Валескога, его офис, скорее всего, оказался в списке адресатов потому, что участвует в расчетах в рамках градостроительных процедур. Однако он был удивлён, поскольку впервые подобное письмо направили именно муниципалитету или иностранному государственному органу.

«В Стокгольме мы твёрдо поддерживаем ценности равенства и разнообразия. Это для нас очень важно», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что впервые слышит о подобном письме, адресованном местным органам власти или зарубежным правительствам. О случившемся он рассказал шведской газете Dagens Nyheter. Новость вызвала широкий общественный резонанс — шведы начали активно её обговорювати.

Валеског заявил, что Стокгольм не собирается выполнять требования, подписывать документ или отправлять ответ с пояснениями. Теперь, по его словам, решение — за посольством США.

«Мы не собираемся ничего подписывать или возвращать. Просто проигнорируем это письмо. А что будет дальше — пусть решает посольство», — отметил он.

Офис заместителя мэра ожидает какой-либо реакции со стороны США.

«Это довольно громкая новость, и не только в Швеции, но и в других странах. Посмотрим, как будут развиваться события», — резюмировал Валеског.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Швеция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

Трамп развернулся на 180 градусов и призывает Конгресс повысить налоги для состоятельных в законопроекте о бюджете

Эта идея схожа с той, которую продвигали президент Джо Байден, а позже вице-президентка Камала Харрис во время предвыборной кампании за Белый дом в 2024 году.

Конкурс в апелляционные административные суды – еще три кандидата удачно прошли собеседования, но не до конца

Судьба кандидатов в апелляции будет зависеть от решения ВККС в пленарном составе.

Без реагирования ВККС кадровый кризис в Одесском и других апелляционных судах грозит остановкой правосудия — обращение

Ситуация с нехваткой судей в апелляционных судах обостряется и непосредственно влияет на доступ граждан к правосудию, что требует срочного реагирования со стороны ВККС, ВСП и ГСА.

Как студенты-юристы будут проходить практику в судах — Совет судей согласовал программу для высших учебных заведений

Университеты будут заключать договоры с Государственной судебной администрацией и судами, а студентов будут обучать работе в аппарате суда и умению писать судебные решения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області