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США закликали Стокгольм скасувати програми різноманітності у місті — місто відповіло відмовою на «дивний» лист

12:42, 9 травня 2025
У столиці Швеції заявили, що не збираються підписувати чи виконувати вимоги з листа, адже підтримка різноманіття та інклюзії — частина політики міста.
США закликали Стокгольм скасувати програми різноманітності у місті — місто відповіло відмовою на «дивний» лист
Фото: unsplash
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Офіс заступника мера з питань міського планування та спорту столиці Швеції Стокгольму отримав лист із США, в якому місто закликали відмовитися від програм різноманітності, рівності та інклюзії, як це зробила адміністрація Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian.

Заступник мера Стокгольма Ян Валеског назвав лист «вкрай дивним» і наголосив, що місто не підпорядковується вимогам: «Ми керуємося власними політичними пріоритетами, а не вказівками з інших країн».

Лист, отриманий одним із управлінь міста, вимагав підтвердити, що місто не реалізує жодних програм з підтримки різноманіття, рівних прав і інклюзії (DEI). Адресатам також пропонувалося пояснити письмово причини відмови — ці відповіді мали бути передані юридичним командам США.

Валеског припустив, що його офіс потрапив до переліку через те, що виступає платником у межах містобудівних процедур. Проте він був здивований, адже подібний документ уперше адресували муніципалітету або іноземному органу влади.

«У Стокгольмі ми чітко підтримуємо цінності рівності та розмаїття. І для нас це дуже важливо», — підкреслив він.

Посадовець каже, що це вперше, коли він почув про подібний лист, адресований муніципалітету чи іноземному уряду. Він розповів про інцидент шведській газеті Dagens Nyheter. Шведи почали це активно коментувати.

Валеског заявив, що Стокгольм не збирається виконувати вимоги з листа, підписувати його і повертати з поясненнями, і наголосив, що тепер рішення за посольством, що робити далі.

«Ми не маємо наміру щось підписувати чи надсилати у відповідь. Просто проігноруємо цей лист. А що робити далі — вирішуватиме посольство», — зазначив він.

Офіс заступника мера чекає на якусь відповідь від американців.

«Я маю на увазі, що це доволі велика новина, і не лише у Швеції, а й в інших країнах. Тож подивимось, що буде далі», — резюмував Валеског.

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США Дональд Трамп Швеція

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