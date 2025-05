У США жінка створила за допомогою ШІ аватар брата, щоб звернутися до його вбивці у суді

Жителька США Стейсі Вейлз згенерувала з допомогою штучного інтелекту аватар свого брата Крістофера Пелкі, якого застрелили внаслідок інциденту на дорозі у 2021 році, щоб звернутися до його вбивці у суді, пише The Washington Post.

Видання повідомляє, що у листопаді 2021 року зупинивши машину на червоне світло, Пелкі вийшов з автомобіля та попрямував до іншої машини, водій якої неодноразово сигналив йому. Цей водій, Габріель Хоркасітас, вистрілив у нього, коли той наближався, і вбив.

Сестра загиблого, Стейсі Вейлз мала підготувати заяву про вплив на жертву для демонстрації у суді до винесення вироку чоловікові, який смертельно поранив її брата.

У березні присяжні визнали Хоркасітаса винним у ненавмисному вбивстві. Коли наближалося винесення вироку, Вейлз зв'язалася з друзями та родиною Пелкі та зібрала десятки письмових заяв, відеокліпів та фотографій, щоб показати судді. Потім вона подумала, що може зробити більше.

На судовому засіданні 1 травня в Аризоні Вейлз продемонструвала згенероване ШІ відео аватара, що виконав роль її загиблого брата Крістофера Пелкі.

Аватар подякував судді та сказав своєму вбивці, що він вірить у прощення, сказавши, що «в іншому житті ми, мабуть, могли б бути друзями». Він закінчив відео прощанням з родиною: «Ну, а тепер я піду рибалити».

Відео зворушило його родину та друзів і схвилювало суддю, який у своєму заключному слові сказав, що йому сподобався цей прийом.

Він засудив вбивцю Пелкі до 10,5 років позбавлення волі, що є максимальним терміном за ненавмисне вбивство, якого просила Вейлз.

Chris Pelkey died in Nov. 2021 in a road rage shooting.



Recently, Chris’ family created an AI-generated video of him giving his own victim impact statement.



Here is a clip - watch the full story tonight ONLY on @FOX10Phoenix pic.twitter.com/JIz6bKuNfU