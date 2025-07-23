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ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

21:18, 23 липня 2025
Суддів відрядили до Ірпінського міського суду Київської області та Уманського міськрайонного суду Черкаської області.
ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів
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В засіданнях Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 23 липня розглядалися питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

  • судді Запорізького районного суду Запорізької області Ткаченко Марини Олександрівни до Ірпінського міського суду Київської області;
  • судді Косівського районного суду Івано-Франківської області Драч Дар’ї Сергіївни до Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

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