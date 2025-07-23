ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

В засіданнях Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 23 липня розглядалися питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.
У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:
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