Урсула фон дер Ляєн: Світовий порядок змінився назавжди — Європа має діяти

Європа повинна готуватись до епохи постійної нестабільності та брати відповідальність за власну безпеку — фон дер Ляєн заявила, що стара модель світового порядку більше не працює.

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Світовий порядок більше не буде таким, як раніше — на цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи 23 липня у Токіо в Університеті Кейо, де їй вручили почесний докторський ступінь. Про це повідомляє Politico.

У своїй промові вона застерегла, що «буря» в геополітиці не мине сама собою. Війна Росії проти України та зростаючі глобальні економічні суперечки, зокрема політика президента США Дональда Трампа щодо міжнародної торгівлі, назавжди змінили світ, підкреслила фон дер Ляєн.

«Ми не можемо дозволити собі вірити в ілюзії, ніби все повернеться на свої місця, якщо завершиться війна в одному регіоні, буде підписано торговельну угоду або результат наступних виборів зміниться. Геополітичні виклики надто потужні, а основи нашої безпеки та добробуту — надто хиткі», — сказала вона.

Фон дер Ляєн закликала прийняти реальність такою, якою вона є, а не такою, якою її пам’ятають попередні покоління. На її думку, саме нинішній період та те, як Європа на нього реагуватиме, визначить подальший хід XXI століття.

У цьому контексті вона наголосила, що Європа бере на себе більше відповідальності за власну безпеку.

«Європа активізується. За останні місяці ми запропонували інвестиції в оборонну сферу, які ще рік чи два тому здавались неймовірними. Ми також представили план розвитку економіки, що передбачає масштабні інвестиції в індустрію, інновації, технології та науку», — зазначила вона.

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