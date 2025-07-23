Урсула фон дер Ляйен: Мировой порядок изменился навсегда — Европа должна действовать

Европа должна готовиться к эпохе постоянной нестабильности и брать ответственность за собственную безопасность – фон дер Ляйен заявила, что старая модель мирового порядка больше не работает.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мировой порядок больше не будет прежним — на этом акцентировала внимание глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 23 июля в Токио в Университете Кейо, где ей вручили почетную докторскую степень. Об этом сообщает Politico.

В своей речи она предупредила, что «буря» в геополитике не утихнет сама по себе. По словам фон дер Ляйен, война России против Украины и нарастающие глобальные экономические конфликты, в том числе торговая политика президента США Дональда Трампа, навсегда изменили мир.

«Мы не можем позволить себе верить в иллюзии, будто все вернется на круги своя, если закончится война в одном регионе, будет подписано торговое соглашение или результаты следующих выборов изменятся. Геополитические вызовы слишком серьезны, а основы нашей безопасности и благополучия — слишком шатки», — заявила она.

Фон дер Ляйен призвала воспринимать мир таким, каким он есть, а не таким, каким его помнят предыдущие поколения. По ее мнению, именно нынешний период и то, как Европа его переживет, определят ход XXI века.

В этом контексте она подчеркнула, что Европа берет на себя все большую ответственность за собственную безопасность.

«Европа берет инициативу в свои руки. За последние месяцы мы предложили инвестиции в сферу обороны, которые еще год-два назад казались невозможными. Мы также представили экономический план с масштабными вложениями в промышленность, инновации, технологии и науку», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.