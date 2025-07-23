ВККС рекомендует командировать двух судей в другие суды

Судьи командированы в Ирпенский городской суд Киевской области и Уманский горрайонный суд Черкасской области.

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На заседаниях Первой и Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей 23 июля рассматривались вопросы о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия.

В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год:

судьи Запорожского районного суда Запорожской области Ткаченко Марины Александровны — в Ирпенский городской суд Киевской области;

— в Ирпенский городской суд Киевской области; судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области Драч Дарьи Сергеевны — в Уманский горрайонный суд Черкасской области.

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