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В США женщина с помощью ИИ создала аватар брата, чтобы обратиться к его убийце в суде

19:53, 9 мая 2025
Аватар мужчины выступил в суде, что растрогало судью и повлияло на приговор убийце.
В США женщина с помощью ИИ создала аватар брата, чтобы обратиться к его убийце в суде
Фото: скриншот
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Жительница США Стейси Вейлз сгенерировала с помощью искусственного интеллекта аватар своего брата Кристофера Пелки, который был застрелен в результате дорожного инцидента в 2021 году, чтобы обратиться к его убийце в суде, пишет The Washington Post.

Издание сообщает, что в ноябре 2021 года, остановившись на красный свет, Пелки вышел из автомобиля и направился к другой машине, водитель которой неоднократно сигналил ему. Этот водитель, Габриэль Хоркаситас, выстрелил в него, когда тот приближался, и убил.

Сестра погибшего, Стейси Вейлз, должна была подготовить заявление о влиянии преступления на жертву для демонстрации в суде перед вынесением приговора мужчине, смертельно ранившему ее брата.

В марте присяжные признали Хоркаситаса виновным в непредумышленном убийстве. Когда приближался день вынесения приговора, Вейлз связалась с друзьями и родственниками Пелки и собрала десятки письменных заявлений, видеоклипов и фотографий, чтобы показать судье. Затем она подумала, что может сделать больше.

На судебном заседании 1 мая в Аризоне Вейлз продемонстрировала сгенерированное ИИ видео-аватара, исполнившего роль ее погибшего брата Кристофера Пелки.

Аватар поблагодарил судью и сказал своему убийце, что он верит в прощение, добавив: «В другой жизни мы, возможно, могли бы быть друзьями». Видео завершилось прощанием с семьей: «Ну, а теперь я пойду на рыбалку».

Видео растрогало его семью и друзей и глубоко взволновало судью, который в своем заключительном слове отметил, что ему понравился этот прием.

Он приговорил убийцу Пелки к 10,5 годам лишения свободы — максимальному сроку за непредумышленное убийство, о котором просила Вейлз.

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США искусственный интеллект ИИ

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