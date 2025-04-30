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Суд в США обязал USAGM профинансировать «Радио Свобода» несмотря на попытки блокировки

10:32, 30 апреля 2025
Федеральный суд США обязал USAGM выплатить утвержденные Конгрессом средства «Радио Свобода» за апрель.
Суд в США обязал USAGM профинансировать «Радио Свобода» несмотря на попытки блокировки
Фото: RFI
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Федеральный суд США принял решение, которым обязал Агентство по глобальным медиа США (USAGM) выплатить медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) финансирование, утвержденное Конгрессом США на апрель 2025 года. Об этом сообщается на сайте вещателя.

Суд признал, что отказ USAGM перечислить средства на условиях, которые действовали в предыдущем месяце, был «произвольным и капризным». Суд также отклонил аргумент агентства о возможности задержки финансирования до подписания нового грантового соглашения, которое, по словам RFE/RL, содержит незаконные и неприемлемые требования к его деятельности.

Судья Ройс Ламберт подчеркнул, что действия USAGM создают непосредственную угрозу самому существованию вещателя. В своем решении он издал временный запретительный приказ, которым обязал агентство передать «Радио Свобода» месячную сумму, которая была предусмотрена годовым бюджетом, принятым Конгрессом США и подписанным президентом Дональдом Трампом.

«Сегодняшнее решение, предписывающее USAGM выделить месячную сумму из ежегодного бюджета РВЕ/РС, определенного Конгрессом, означает, что наши журналисты смогут продолжать свою работу, привлекая диктаторов и деспотов к ответственности», - заявил президент RFE/RL Стивен Капус.

Он также отметил, что медиаорганизация надеется как можно быстрее получить задержанные средства. По его словам, из-за этой ситуации вещатель в апреле был вынужден отправить часть сотрудников в вынужденные отпуска и сократить объемы вещания для важных регионов, которые имеют критическое значение для национальной безопасности США.

Руководство RFE/RL продолжает судебную борьбу за обеспечение полной выплаты предусмотренных бюджетом средств за 2025 финансовый год, настаивая на соблюдении решений Конгресса и законных прав независимого вещателя.

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