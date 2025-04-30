Власти Пакистана заявили, что ожидают атаки Индии в ближайшие 24-36 часов

Министр Пакистана заявил, что Индия планирует начать боевые действия против Пакистана.

Фото: Reuters

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Министр информации Пакистана Аттаулла Таррар сообщил, что Индия в течение ближайших 24–36 часов планирует начать военные действия против Пакистана. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«У Пакистана есть достоверные разведывательные данные о том, что Индия намерена предпринять военные действия в течение следующих 24–36 часов, используя инцидент в Пахалгаме как предлог. Любая агрессия встретит решительный ответ», — написал он.

Также чиновник добавил, что Индия понесет полную ответственность за потенциально катастрофические последствия в регионе.

Напомним, отношения Нью-Дели и Исламабада резко ухудшились после того, как 26 человек были убиты в индийском городе Пахалгам в результате нападения группы боевиков.

По данным СМИ, ответственность за атаку взяла повстанческая группировка «Фронт сопротивления», поддерживаемая Пакистаном и признанная в Индии террористической. Индийская полиция опубликовала имена троих подозреваемых и указала, что двое из них - пакистанцы.

В свою очередь, в Исламабаде отрицают причастность к нападению.

Напомним, на границе Индии и Пакистана продолжаются перестрелки.

Кроме того, премьер Индии Моди заявлял, что Вооруженные силы Индии имеют полную свободу в выборе способа ответа на теракт в Кашмире.

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