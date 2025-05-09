Апеляційний суд США скасував рішення про зупинку фінансування Радіо Свобода

USAGM має перерахувати $12 млн «Радіо Свобода».

Фото: NV

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Апеляційний суд США у складі 11 суддів постановив, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повинно виділити медіакорпорації «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» кошти на суму 12 мільйонів доларів, які були передбачені у квітневому бюджеті, затвердженому Конгресом. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше, 29 квітня, окружний суддя ухвалив рішення про перерахування цих коштів. Проте його виконання тимчасово заблокувала інша колегія апеляційного суду з трьох суддів — двома голосами проти одного. Тепер колегія з 11 суддів скасувала цю блокувальну ухвалу та зобов’язала USAGM виконати рішення суду першої інстанції.

Як зазначається, агентство USAGM має перерахувати кошти, однак все ще може подати апеляцію до Верховного суду США.

Нагадаємо, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадовців USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для RFE/RL.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

У квітні Федеральний суд США ухвалив рішення, яким зобов’язав Агентство з глобальних медіа США (USAGM) виплатити медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL) фінансування, затверджене Конгресом США на квітень 2025 року.

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