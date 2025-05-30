Instagram вызвал проблемы с батареей на Android – Google советует обновить приложение

Google обнаружила, что Instagram вызывает чрезмерную разрядку батареи на Android.

Фото: Nadiyno

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Google официально подтвердила, что причиной чрезмерного потребления заряда батареи на Android-устройствах является приложение Instagram. Компания призвала пользователей срочно обновить приложение до последней версии - 382.0.0.0.49.84, которая уже доступна для загрузки в Google Play.

Об этом говорится в сообщении на официальном форуме Android Help Community, где Google прямо назвала Instagram источником проблемы с автономностью устройств. В то же время в компании не уточнили, какие именно модели смартфонов или версии операционной системы Android пострадали больше всего.

Проверить, установлено ли обновление, можно через раздел «Информация о приложении». Если обновление не отображается в Google Play, возможно, Instagram уже обновился автоматически.

Первыми на аномальную разрядку аккумуляторов обратили внимание журналисты издания 9to5Google. Они отметили, что больше всего жалоб поступало от владельцев смартфонов Pixel после майского обновления Android. Однако Google указывает на проблему во всех Android-устройствах, что свидетельствует о потенциально более широком масштабе.

Компания Meta, которой принадлежит Instagram, пока публично не прокомментировала ситуацию.

Между тем Google рекомендует всем пользователям, которые заметили быструю разрядку батареи, проверить наличие обновления Instagram и убедиться, что установлена самая новая версия приложения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.