Instagram спричинив проблеми з батареєю на Android – Google радить оновити застосунок

Google виявила, що Instagram спричиняє надмірне розряджання батареї на Android.

Фото: Nadiyno

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Google офіційно підтвердила, що причиною надмірного споживання заряду батареї на Android-пристроях є застосунок Instagram. Компанія закликала користувачів терміново оновити застосунок до останньої версії — 382.0.0.49.84, яка вже доступна для завантаження в Google Play.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному форумі Android Help Community, де Google прямо назвала Instagram джерелом проблеми з автономністю пристроїв. Водночас у компанії не уточнили, які саме моделі смартфонів або версії операційної системи Android постраждали найбільше.

Перевірити, чи встановлено оновлення, можна через розділ «Інформація про додаток». Якщо оновлення не відображається в Google Play, можливо, Instagram вже оновився автоматично.

Першими на аномальне розряджання акумуляторів звернули увагу журналісти видання 9to5Google. Вони зазначили, що найбільше скарг надходило від власників смартфонів Pixel після травневого оновлення Android. Однак Google вказує на проблему у всіх Android-пристроях, що свідчить про потенційно ширший масштаб.

Компанія Meta, якій належить Instagram, наразі публічно не прокоментувала ситуацію.

Тим часом Google рекомендує всім користувачам, які помітили швидке розряджання батареї, перевірити наявність оновлення Instagram і переконатися, що встановлено найновішу версію застосунку.

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