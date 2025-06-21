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В Бразилии во время полета загорелся и упал воздушный шар, восемь человек погибли — видео

20:15, 21 июня 2025
В городе Прая-Гранде загорелся и упал воздушный шар.
В Бразилии во время полета загорелся и упал воздушный шар, восемь человек погибли — видео
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В субботу, 21 июня, в бразильском городе Прая-Гранде — южном районе штата Санта-Катарина, известном как «бразильская Каппадокия», загорелся и упал воздушный шар с 21 человеком на борту. Об этом сообщает Globo.

В результате трагедии погибло восемь человек: четверо получили смертельные ожоги еще в корзине, остальные — погибли при падении. Еще 13 человек пострадали. Среди пострадавших есть тяжелораненые — по меньшей мере пятеро были доставлены в больницу Носса-Сеньора-де-Фатима в центре Прая-Гранде.

По словам пилота, возгорание началось в корзине аэростата — предположительно из-за неисправности паяльной лампы. Причины трагедии продолжает расследовать полиция.

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Бразилия

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