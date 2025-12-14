Апелляция отменила штраф в 40 тысяч: ВПЛ из Мелитополя незаконно лишили водительских прав

Ровенский апелляционный суд признал отсутствие состава правонарушения и закрыл дело в отношении 63-летнего переселенца.

Местный суд безосновательно привлек к административной ответственности внутренне перемещенное лицо из временно оккупированного Мелитополя, оштрафовав мужчину на 40 800 гривен и лишив его права управления транспортными средствами на пять лет. Речь идет о 63-летнем украинце, который, спасаясь от оккупации, преодолел сложный путь через несколько европейских стран и вернулся на подконтрольную территорию Украины.

Вместе с тем Ровенский апелляционный суд признал такое решение незаконным и отменил постановление суда первой инстанции, придя к выводу об отсутствии в действиях мужчины состава административного правонарушения. Суд детально проверил обстоятельства дела и установил, что наказание было наложено при отсутствии правовых оснований.

Обстоятельства дела № 572/3614/25

Из материалов дела известно, что в июне текущего года патрульные полицейские дважды останавливали автомобиль «Renault Dokker», за рулем которого находился 63-летний житель Мелитополя. Впервые — на Волыни, а через два дня — в Сарнах. В обоих случаях правоохранители составили административные протоколы: волынские — по ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством), ровенские — по ч. 5 ст. 126 КУоАП (повторно в течение года) и направили материалы для рассмотрения в местный суд, который признал водителя «Renault Dokker» виновным, применив к нему взыскание согласно санкции статьи.

Не согласившись с решением суда первой инстанции о привлечении его к административной ответственности по ч. 5 ст. 126 КУоАП, житель Мелитополя обжаловал его в Ровенский апелляционный суд. Он просил отменить обжалуемое постановление, а производство по делу закрыть.

Что решила апелляция

Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу, учитывая следующие обстоятельства.

Суд установил, что волынские правоохранители во время остановки водителя не только изъяли водительское удостоверение, не предоставив временного документа с правом управления транспортными средствами, но и, заподозрив мужчину в подделке, инициировали внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

В ходе досудебного расследования уголовного производства в отношении водителя «Renault Dokker» подтвердился факт выдачи ему в 1995 году водительского удостоверения Мелитопольским МРЭО ГАИ, а его соответствие печати и наличие специальных элементов защиты, согласно заключению эксперта, признаны подлинными.

В связи с этим уголовное производство было закрыто за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Таким образом, обстоятельства протокола об административном правонарушении относительно отсутствия у водителя «Renault Dokker» водительского удостоверения опровергаются постановлением о закрытии уголовного производства.

Апелляционный суд пришел к выводу об отмене обжалуемого постановления суда предыдущей инстанции и закрытии производства по делу в связи с отсутствием в действиях жителя Мелитополя состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 126 КУоАП.

