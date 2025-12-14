Апеляція скасувала штраф у 40 тисяч: ВПО з Мелітополя незаконно позбавили водійських прав

Рівненський апеляційний суд визнав відсутність складу правопорушення та закрив справу щодо 63-річного переселенця.

Місцевий суд безпідставно притягнув до адміністративної відповідальності внутрішньо переміщену особу з тимчасово окупованого Мелітополя, оштрафувавши чоловіка на 40 800 гривень та позбавивши його права керування транспортними засобами на п’ять років. Йдеться про 63-річного українця, який, рятуючись від окупації, подолав складний шлях через кілька європейських країн і повернувся на підконтрольну територію України.

Втім, Рівненський апеляційний суд визнав таке рішення незаконним і скасував постанову суду першої інстанції, дійшовши висновку про відсутність у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення. Суд детально перевірив обставини справи та встановив, що покарання було накладене за відсутності правових підстав.

Обставини справи № 572/3614/25

Із матеріалів справи відомо, що у червні цього року патрульні поліції двічі зупиняли автомобіль «Renault Dokker», за кермом якого перебував 63-річний мелітополець. Вперше — на Волині, а через два дні — в Сарнах. В обох випадках правоохоронці склали адміністративні протоколи: волинські — за ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), рівненські — за ч. 5 ст. 126 КУпАп (повторно впродовж року) та скерували для розгляду до місцевого суду, який визнав водія «Renault Dokker» винним, застосувавши до нього стягнення згідно з санкцією статті.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 126 КУпАП, мелітополець оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. Просив скасувати оскаржувану постанову, а провадження у справі закрити.

Що вирішила апеляція

Апеляційний суд задоволив апеляційну скаргу, зважаючи на такі обставини.

Суд з’ясував, що волинські правоохоронці під час зупинки водія не лише вилучили посвідчення водія, не надавши тимчасового документа з правом керування транспортними засобами, а, запідозривши чоловіка у підробці, зініціювали внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

У ході досудового розслідування кримінального провадження стосовно водія «Renault Dokker» підтвердився факт видачі йому у 1995 році посвідчення водія Мелітопольстким МРЕВ ДАІ, а його відповідність друку та наявність спеціальних елементів захисту, згідно з висновком експерта, автентичні.

У зв’язку з цим кримінальне провадження було закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Таким чином, обставини протоколу про адміністративне правопорушення щодо відсутності у водія «Renault Dokker» посвідчення водія спростовуються постановою про закриття кримінального провадження.

Апеляційний суд прийшов до висновку про скасування оскарженої постанови суду попередньої інстанції, та закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях мелітопольця складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 с. 126 КУпАП.

