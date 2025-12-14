  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляція скасувала штраф у 40 тисяч: ВПО з Мелітополя незаконно позбавили водійських прав

09:42, 14 грудня 2025
Рівненський апеляційний суд визнав відсутність складу правопорушення та закрив справу щодо 63-річного переселенця.
Апеляція скасувала штраф у 40 тисяч: ВПО з Мелітополя незаконно позбавили водійських прав
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Місцевий суд безпідставно притягнув до адміністративної відповідальності внутрішньо переміщену особу з тимчасово окупованого Мелітополя, оштрафувавши чоловіка на 40 800 гривень та позбавивши його права керування транспортними засобами на п’ять років. Йдеться про 63-річного українця, який, рятуючись від окупації, подолав складний шлях через кілька європейських країн і повернувся на підконтрольну територію України.

Втім, Рівненський апеляційний суд визнав таке рішення незаконним і скасував постанову суду першої інстанції, дійшовши висновку про відсутність у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення. Суд детально перевірив обставини справи та встановив, що покарання було накладене за відсутності правових підстав.

Обставини справи № 572/3614/25

Із матеріалів справи відомо, що у червні цього року патрульні поліції двічі зупиняли автомобіль «Renault Dokker», за кермом якого перебував 63-річний мелітополець. Вперше — на Волині, а через два дні — в Сарнах. В обох випадках правоохоронці склали адміністративні протоколи: волинські — за ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), рівненські — за ч. 5 ст. 126 КУпАп (повторно впродовж року) та скерували для розгляду до місцевого суду, який визнав водія «Renault Dokker» винним, застосувавши до нього стягнення згідно з санкцією статті.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 126 КУпАП, мелітополець оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. Просив скасувати оскаржувану постанову, а провадження у справі закрити.

Що вирішила апеляція

Апеляційний суд задоволив апеляційну скаргу, зважаючи на такі обставини.

Суд з’ясував, що волинські правоохоронці під час зупинки водія не лише вилучили посвідчення водія, не надавши тимчасового документа з правом керування транспортними засобами, а, запідозривши чоловіка у підробці, зініціювали внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

У ході досудового розслідування кримінального провадження стосовно водія «Renault Dokker» підтвердився факт видачі йому у 1995 році посвідчення водія Мелітопольстким МРЕВ ДАІ, а його відповідність друку та наявність спеціальних елементів захисту, згідно з висновком експерта, автентичні.

У зв’язку з цим кримінальне провадження було закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Таким чином, обставини протоколу про адміністративне правопорушення щодо відсутності у водія «Renault Dokker» посвідчення водія спростовуються постановою про закриття кримінального провадження.

Апеляційний суд прийшов до висновку про скасування оскарженої постанови суду попередньої інстанції, та закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях мелітопольця складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 с. 126 КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд посвідчення водія Рівне постанова апеляція апеляційні суди ВПО автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]