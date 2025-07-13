В лондонском аэропорту Саутенд разбился пассажирский самолет, видео

Самолет выполнял рейс в Лелистад.

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В воскресенье, 13 июля, в лондонском аэропорту Саутенд разбился бизнес-джет PH-ZAZ Beech B200 Super King Air. Об этом сообщил портал Aviationsourcenews.

Согласно данным Flightradar24, самолет принадлежит оператору Zeusch Aviation. Этот самолет выполнял рейс SUZ1 в Лелистад и, вероятно, разбился после вылета или во время вылета. Вскоре после падения была замечена большая вспышка.

Службы экстренной помощи сейчас работают на месте происшествия в лондонском аэропорту.

Полиция подтверждает, что координирует действия со всеми экстренными службами.

Из соображений безопасности гольф-клуб и регбийный клуб, расположенные рядом с местом аварии, эвакуируются из-за их близости к месту инцидента.

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