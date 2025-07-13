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В лондонському аеропорту Саутенд розбився пасажирський літак, відео

19:55, 13 липня 2025
Літак виконував рейс до Лелістада.
В лондонському аеропорту Саутенд розбився пасажирський літак, відео
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У неділю, 13 липня, в лондонському аеропорту Саутенд розбився бізнес-джет PH-ZAZ Beech B200 Super King Air. Про це повідомив портал Aviationsourcenews.

Згідно з Flightradar24, літак належить оператору Zeusch Aviation. Цей літак виконував рейс SUZ1 до Лелістада і, ймовірно, розбився після вильоту або під час вильоту. Невдовзі після падіння було помічено велику вогняну кулю.

Служби екстреної допомоги зараз працюють на місці події в лондонському аеропорту.

Поліція підтверджує, що вони координують свої дії з усіма екстреними службами.

З міркувань безпеки, гольф-клуб та регбійний клуб, які розташовані поблизу місця аварії, евакуюються через їхню близькість до місця інциденту.

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