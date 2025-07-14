На Хмельниччині водій під дією алкоголю та наркотиків спричинив ДТП із трьома загиблими

Окрім ув’язнення, чоловіку зобов’язали відшкодувати 3 млн грн моральної компенсації родинам загиблих.

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На Хмельниччиині 28-річного чоловіка визнано винним за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі 3 людей. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Водія засуджено до 9 років за ґратами та 10 років позбавлення права керувати транспортними засобами.

Також він має відшкодувати 3 млн грн моральної компенсації родинам загиблих.

Смертельна ДТП сталася на вулиці Зарічанській в обласному центрі вранці 18 листопада 2024 року.

Чоловік за кермом автомобіля BMW X6 спочатку зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок цього троє жінок віком 60, 56 та 53 років, які там перебували, від отриманих травм загинули. Після скоєного водій намагався покинути місце події.

За результатами проведених обстежень в його організмі виявлено алкоголь та наркотичні речовини. Також в салоні автомобіля знайдено телескопічну палицю, яка відноситься до категорії холодної зброї

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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