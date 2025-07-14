Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині водій під дією алкоголю та наркотиків спричинив ДТП із трьома загиблими

22:19, 14 липня 2025
Окрім ув’язнення, чоловіку зобов’язали відшкодувати 3 млн грн моральної компенсації родинам загиблих.
На Хмельниччині водій під дією алкоголю та наркотиків спричинив ДТП із трьома загиблими
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччиині 28-річного чоловіка визнано винним за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі 3 людей. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Водія засуджено до 9 років за ґратами та 10 років позбавлення права керувати транспортними засобами.

Також він має відшкодувати 3 млн грн моральної компенсації родинам загиблих.

Смертельна ДТП сталася на вулиці Зарічанській в обласному центрі вранці 18 листопада 2024 року.

Чоловік за кермом автомобіля BMW X6 спочатку зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок цього троє жінок віком 60, 56 та 53 років, які там перебували, від отриманих травм загинули. Після скоєного водій намагався покинути місце події.

За результатами проведених обстежень в його організмі виявлено алкоголь та наркотичні речовини. Також в салоні автомобіля знайдено телескопічну палицю, яка відноситься до категорії холодної зброї

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні збільшать чисельність СБУ і Центру спецоперацій «А» зокрема — Рада прийняла закон

Також законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у соцмережах будуть штрафувати — Верховна Рада прийняла закон

Передбачені штрафи від 3400 грн за публічне ототожнення адвоката та клієнта, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, цифрові платформи, соціальні мережі, інтернет-ресурси.

Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

«Усі рівні, але деякі рівніші за інших» – як члени Вищої ради правосуддя проходили співбесіди з ВККС

Реальністю стала ситуація, коли спочатку члени ВРП проголосували за членів ВККС, а потім члени ВККС проголосували за членів Ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду