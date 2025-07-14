В Хмельницкой области водитель под действием алкоголя и наркотиков спровоцировал ДТП с тремя погибшими

Кроме заключения мужчине обязали возместить 3 млн грн моральной компенсации семьям погибших.

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В Хмельницкой области 28-летний мужчина признан виновным по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели 3 человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

Водитель приговорен к 9 годам за решеткой и 10 годам лишения права управлять транспортными средствами.

Также он должен возместить 3 млн. грн. моральной компенсации семьям погибших.

Смертельное ДТП произошло на улице Заричанской в областном центре утром 18 ноября 2024 года.

Человек за рулем автомобиля BMW X6 сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

В результате этого находившиеся там три женщины в возрасте 60, 56 и 53 лет от полученных травм погибли. После совершенного водитель пытался покинуть место происшествия.

По результатам проведенных обследований в его организме обнаружен алкоголь и наркотические вещества. Также в салоне автомобиля найдена телескопическая палка, которая относится к категории холодного оружия.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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